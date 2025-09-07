自民党の森山幹事長は石破総理の辞任を受けて記者会見を開き、「総裁を支えきることが出来なかったことを大変申し訳なく思う」と述べた上で、次の総裁を選ぶ方法については党員が直接参加する形を模索することが大事だと強調しました。自民党森山裕幹事長「1年間にわたって重要な政策課題に果敢に挑戦をされ、いろんな実績を残してこられたことを思うときに、非常に申し訳ない気持ちであります」自民党の森山幹事長はきょう（7日