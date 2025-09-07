9月7日、札幌競馬場で行われた5R・3歳未勝利（ダ1700m）で、浜中俊騎乗のドゥラエテルノがゴール前の激しい追い比べを制して待望の初勝利を飾った。直線では2頭が競り合う激しいデッドヒート。最後はクビの上げ下げでドゥラエテルノに軍配が上がった。1着ドゥラエテルノ浜中俊騎手「返し馬でダートは合うと感じました。キックバックを気にするところもありましたが、外に持ち出してからは上がっていって、2着馬をマークして行