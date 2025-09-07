横山武史騎手（美浦：鈴木伸尋厩舎所属）は、2025年札幌競馬で18勝をあげ、開催リーディングジョッキーとなり、「北海道競馬記者クラブ賞」を受賞した。横山武史騎手は2年ぶり4回目の札幌リーディング獲得となった。なお、2位には丹内祐次騎手、3位には佐々木大輔騎手がランクインした。函館競馬リーディングジョッキーは横山武史騎手…武豊騎手は2位「良い夏で終えられた」横山武史騎手コメント「函館に引き続き札幌もリーディ