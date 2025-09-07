◇セ・リーグ阪神―広島（2025年9月7日甲子園）優勝を決める大一番。甲子園球場の観衆は今季最多の4万2649人と発表された。これまでの最多は5日の広島戦の4万2644人で、なんと「5人」の更新だった。球場は試合前から2年ぶりの優勝を待ち望む阪神ファンで異様な雰囲気に包まれていた。