日本維新の会の藤田文武共同代表は７日、石破首相（自民党総裁）が辞任意向を表明したことを受け、「可及的に速やかに政治空白を作らず、新しい体制を決め、国会を召集して議論をしていくことが肝要だ」と記者団に述べた。連立政権入りの協議については、「どのような政策課題を重視し、本気でやるつもりがあるのかが示されないことには誰（が新総裁）であっても同じだ。どのような総裁が誕生するのかをしっかり見極めたい」と