田沼意次役・渡辺謙さんがクランクアップ！現在放送中のNHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」（NHK総合、日曜午後8時ほか）。【写真】撮影を終えて明るい表情を見せる渡辺謙さん9月7日放送の第34回が出演最後となる田沼意次役・渡辺謙さんよりクランクアップの際のコメントが届きましたのでご紹介します。ーーー田沼意次／渡辺謙自らの才能と実行力で、足軽出身の出自から遠江相良藩（いまの静岡県牧之原市）の五万七千石