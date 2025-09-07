¥Õ¥¡¥ó¤¬±Ô¤¯»¡ÃÎ!?·ëº§¸å¤ÎÊÑ²½¤Ë¡ÄºòÇ¯12·î¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¿·º§¤Î¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤¬ºÇ¿·»Ñ¤ò¤ªÈäÏªÌÜ¡Ä¡£ÊÑ²½¤ò´¶¤¸¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£SNS¤Ç¶á¶·Êó¹ð¤È¤È¤â¤Ë¡¢ºÇ¿·»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¸µAKB48¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î²£»³Í³°Í(32)¡£²£»³¤Ï¡¢¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼Á¬Åò¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë²ÎÍØ¥³¡¼¥é¥¹¥°¥ë¡¼¥×Ž¥½ãÎõ¤Î¸å¾åæÆÂÀ(38)¤ÈºòÇ¯12·î¤Ë·ëº§¤·¤¿¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡ÖÈ±¤ÎÌÓ¤ò¾¯¤·Ã»¤á¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤ËÀÚ¤ê¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ç¤¹!¡×