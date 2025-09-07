石破首相が退陣意向を表明したことで、総裁選の実施が固まった。全国一斉に党員投票を行う「フルスペック」方式の場合、臨時国会の召集は１０月以降になる見通しだ。少数与党下で新総裁が首相に選出され、自民、公明両党が政権を維持できるかが焦点となる。与党は昨年の衆院選で敗北し、過半数を失った。衆院選後の特別国会では、衆院の首相指名選挙で、石破首相は投票総数の過半数を獲得できず、立憲民主党の野田代表との決選