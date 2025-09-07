全てを出し尽くした。バレーボール女子の世界選手権（７日、タイ・バンコク）、３位決定戦が行われ、世界ランキング５位の日本は同２位のブラジルに２―３で敗戦。２０１０年大会以来、１５年ぶりの表彰台を勝ち取ることはできなかった。パリ五輪銅メダルの難敵に対し、日本が粘りを見せた。０―２で迎えた第３セット以降は石川真佑（ノバラ）、佐藤淑乃、和田由紀子（ともにＮＥＣ川崎）の３本柱を軸に得点を量産。和田が「立