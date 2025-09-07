巨人・船迫大雅投手（２８）が７日の中日戦（バンテリン）で５回無死満塁の場面から２番手で登板し、無失点で切り抜ける好救援を見せた。２点リードとはいえ、試合の流れを左右するマウンドを託された右腕は、４回にソロを放っていた４番・細川にスライダーを軸に４球で空振り三振。続くボスラーにも低めのスライダー１球で中飛に打ち取った。さらに福永には粘られながらも１０球目のスライダーで空を切らせ、グラブを叩きなが