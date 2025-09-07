大分県竹田市にある「ラムネ温泉」が開館20周年を迎え、７日、記念の式典が行われました。 2005年に開館した「ラムネ温泉」。焼き杉と漆喰による白と黒のコントラストが印象的な建物は建築家の藤森照信さんが手がけました。 シュワシュワとしたラムネのような泡が体を包む「炭酸泉」が人気で多くの人に親しまれてきました。 ７日は開館20周年を記念した式典が行われ、関係者などおよそ70人が参加しました。 設計した藤森さんに