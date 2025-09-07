「ウエスタン、広島１−５阪神」（７日、ぶんちゃんしまなみ球場）阪神は広島に完勝した。先発の茨木は６回４安打１失点と好投。打線は初回に原口の２点適時三塁打で先制すると、六回には井坪の２点適時三塁打が飛び出し、リードを広げた。平田２軍監督の一問一答は以下の通り。−茨木は最小失点で６回を投げきった。「フォアボール１個かな。ちょっとカットボールを引っ掛け気味なところはあったけど、バントのケースの