「フィギュアスケート・木下グループ杯」（７日、関空アイスアリーナ）男子フリーが行われ、ショートプログラム（ＳＰ）２位の友野一希（第一住建グループ）はフリー１５１・７０点、合計２３６・７８点の２位だった。ＳＰ首位の車俊煥（韓国）が合計２５３・３１点で優勝、３位は２３６・７１点のトモキ・ヒワタシ（米国）だった。友野は「４回転をＳＰ、フリーとも２本以上決めたいと思っていた。単発は２本決められたが、