阪神の２年ぶりのリーグ優勝がかかった７日、大阪・ミナミの道頓堀にかかる戎橋付近は人だかりであふれた。大阪府警は試合が始まった午後６時頃から周辺の警備を本格化。関係者によるとこの日は最大で１０００人の警察官を投入したといい、最も混雑が予想される戎橋上には警察官が列をなして警戒に当たった。午後７時３０分過ぎ、観光客らで橋付近が混雑する中、橋の入口と中央付近では拡声器を手にした警察官が左側通行と立