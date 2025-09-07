小学生野球の県内ナンバーワンを決めるJA全農カップTOS小学生野球大分県チャンピン大会の決勝が７日、大分市で行われました。 決勝戦はともに初優勝を目指す、大分市の宗方レッド少年野球団と、津久見市の堅徳少年野球部が対戦しました。 初回、1点を先制した宗方は、なおもランナー1人をおいてバッターボックスには4番の由佐。センターの頭上を越える2ランホームランを放ちます。 一方の堅徳は3