【J3第26節】(ゴースタ)金沢 2-1(前半2-0)FC大阪<得点者>[金]畑尾大翔(21分)、土信田悠生(36分)[F]久保吏久斗(64分)<警告>[F]木匠貴大(41分)、堤奏一郎(74分)、橋本陸(82分)主審:Akira Munakata