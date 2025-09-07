セブンス・ベガが2026年1月25日、大阪 LIVE SQUARE 2nd LINEにてワンマンライブ＜I’M A PRINCESS＞を開催することが決定した。これは本日9月7日の“セブンスの日”、20:00からのYouTubeライブ配信にてサプライズ発表されたもの。それに先駆けて同日19:00から、10月7日リリースの1stフルアルバム『PRINCESS』収録曲であり先行配信シングル「上海恋物語」のミュージックビデオがYouTubeプレミア公開された。同大阪ワンマンは、先ご