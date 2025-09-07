8月7日の大雨による影響で同5日から開催を取りやめていた金沢競馬が、7日に開催を再開した。メイン12Rの重賞「第60回サラブレッド大賞典」は1番人気のリトルサムシング（牡3＝加藤義、父リアルスティール）がハナを奪うと、そのまま主導権を握り、2着の2番人気ゴールドバースに6馬身差をつける圧勝。前走の「能登復興祈念百万石かがやきナイター賞」に続く重賞制覇となった。3着は6番人気のタルバン。初めてコンビを組んだ