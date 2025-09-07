MEGUMIが婚活アドバイザーから“お似合い”だと紹介された人物に、思わず目を見張る出来事があったことを明かした。【映像】MEGUMIが“お似合い”と紹介された人物9月5日（金）、ABEMAにて『ダマってられない女たちシーズン2』#1が放送スタート。この番組はさまざまな女性の生き様に密着取材し、今を生きる女性の“幸せ”を飾らない言葉で語り尽くすトークバラエティ。MCはMEGUMI、剛力彩芽、ヒコロヒー。ゲストはみちょぱこ