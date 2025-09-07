◇セ・リーグ阪神―広島（2025年9月7日甲子園）優勝へのマジックナンバーを「1」としている阪神が、貴重な追加点を奪った。1点リードで迎えた6回。先頭の坂本が右翼への二塁打で出塁。続く代打・糸原の二ゴロで三塁へ進むと次打者・近本が中犠飛を放った。