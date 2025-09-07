自民党は、石破首相が７日に退陣表明したことを受け、後任を選出するための総裁選を実施する。当初は、事実上の退陣勧告となる臨時の総裁選を実施するかどうか８日に判断する予定だったが、この手続きは取りやめることになる。首相は７日の記者会見で、自身の総裁辞任により党則６条２項が定める「総裁が欠けた」ことになるとして、総裁選の実施に向けて森山幹事長に指示したことを明らかにした。同条４項に基づく臨時総裁選