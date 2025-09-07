¿Íµ¤ÆüËÜ¿Í½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¤Î¡ÈÈë½ñÌò¡É¤òÌ³¤á¤ëÈþ½÷¤¬¥Ð¥­¥Ð¥­¥Ü¥Ç¥£¤ò¸Ø¼¨¤¹¤ë¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£Ä¦¹ï¤Î¤è¤¦¤ÊÆùÂÎÈþ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤â¶Ã¤­¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú²èÁü¡ÛÈþ¿ÍÈë½ñ¡¢¡ÈÃ¦¤¤¤À¤é¥¹¥´¤¤¡ÉÄ¦¹ï¤Î¤è¤¦¤ÊÆùÂÎÈþWWE½÷»Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î¥­¥¢¥Ê¡¦¥¸¥§¡¼¥à¥¹¤¬3Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£WWE¡Ö¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥À¥¦¥ó¡×½Ð±é¸å¤Ë»£±Æ¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ëÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£º£Ç¯7·î¤è¤êÆüËÜ¿Í½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¡¦¥¸¥å¥ê¥¢¤Î¡ÈÂåÍý¿Í