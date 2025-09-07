高嶺のなでしこが、本日9月7日に幕張メッセ 幕張イベントホールでのワンマンライブ＜高嶺のなでしこ 3rd ANNIVERSARY CONCERT 「A Wonderful Encounter」＞を開催した。Photo by 林晋介・原田圭介グループ史上最大規模となった本ライブは、制服姿で自転車に乗りながら客席から登場するという登校を彷彿とさせるシーンからスタートし、花道あり・トロッコありという、ライブパフォーマンスへさらに華を添える演出でも会場を盛り上げ