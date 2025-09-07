バレーボール世界選手権・女子3位決定戦バレーボールの世界選手権は7日、タイ・バンコクで女子3位決定戦が行われた。世界ランキング5位の日本は、同2位のブラジルと対戦。2-3（12-25、17-25、25-19、29-27、16-18）のフルセットで敗れ、世界バレー15年ぶりのメダル獲得はならなかった。佐藤淑乃が34得点の躍動。セットカウント0-2から追いついたが、難敵の底力に屈した。佐藤は試合後のインタビューで涙。「最後の1点を取り切る