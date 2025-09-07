「ヒプノシスマイク」のプロジェクト11回目となるライブ＜ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- 11th LIVE ≪Final D.R.B≫＞が京王アリーナ TOKYO（武蔵野の森総合スポーツプラザ）にて9月6日・7日の2日間開催された。オフィシャルから到着した初日レポートをお届けする。◆ライブ写真2017年9月に始動した音楽原作キャラクターラッププロジェクト「ヒプノシスマイク」。総勢18人の個性豊かなメインキャラクターが6つのディビジ