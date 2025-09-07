◆プロボクシング▽フライ級８回戦〇佐野篤希（３―０判定）エンリケ・マグサリン●（７日、グランシップ静岡）佐野篤希（２２、伴流）がマグサリン（フィリピン）に３―０で判定勝ち。２３年７月のデビュー戦からの連勝を８に伸ばした。足を使ってロープ際を動き回る相手に苦しんだが、的確にパンチを当ててポイントを重ねた。静岡県三島市出身で、日大三島高時代はバスケットボール部。日大に進学後、「なにかスポーツをや