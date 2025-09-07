【モデルプレス＝2025/09/07】女優の嵐莉菜が7日、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを披露し、反響が寄せられている。【写真】美女モデルが大胆ヘアチェンジ◆嵐莉菜、黒髪姿が話題6日、さいたまスーパーアリーナにて開催された「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」に出演した嵐は「名前ボードがたくさんあって本当に嬉しかったよ」とつづりオフショットを公開。これまでハイトーンのヘアス