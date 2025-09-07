◆バレーボール女子世界選手権（７日、タイ・バンコク）３位決定戦が行われ、世界ランク５位の日本は同２位のブラジルに２―３で敗れ、４位だった。２０１０年大会の銅以来、１５年ぶりのメダルには一歩届かなかった。新エースの佐藤淑乃はチーム最多３４得点と大活躍。試合後には悔しさから大粒の涙を流した。佐藤の一問一答は以下の通り。―激闘を振り返って。「最後の１点を取りきる力っていうのが少しまだ足りない部