◇フィギュアスケートチャレンジャーシリーズ木下グループ杯最終日（７日、関空アイスアリーナ）男子フリーが行われ、ショートプログラム（ＳＰ）１位の車俊煥（チャ・ジュンファン、韓国）が１６５・５５点、合計２５３・３１点で優勝。ジャンプでわずかに乱れがありつつ「自分の状態と、どれくらいこのプログラムを遂行できるかをチェックできたので、今季をスタートする上でとてもいい経験になった」と振り返った。冒