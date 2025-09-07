◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―広島（７日・甲子園）勝てば優勝が決まる阪神は、６回に追加点を挙げ、２―０とした。１点リードの６回、先頭の坂本誠志郎捕手が二塁打で出塁し、代打・糸原健斗内野手の二ゴロで進塁。１死三塁で１番・近本光司外野手の中犠飛で、追加点を挙げた。５回には先発の才木浩人投手が危険球で退場となるハプニングも起こったが、継投した湯浅京己投手や桐敷拓馬投手が無失点と好投。打線が投手陣の