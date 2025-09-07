俳優のマイケル・ユーリー（４５）は、人気ドラマ「アグリー・ベティ」の出演前、医療用マリファナのテスターだったという。同ドラマのマーク役で人気を博したマイケルは、およそ２０年前にヴィレッジ・ヴォイス紙に掲載されていた広告を見て、その仕事に応募したのだという 【写真】「アグリー・ベティ」でヒロインを務めたアメリカ・フェレーラ マリファナのテスターの仕