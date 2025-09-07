かつて「旅籠 忠治館」として約100年にわたり地域の方々に親しまれてきたこの施設は風情ある建築美を残しながらも、愛犬と共に快適に過ごせる空間を整備し、古民家調の趣と現代的な快適性を兼ね備えた旅館に生まれ変わり、今回2025年9月2日(火)に愛犬と泊まれる古民家リトリート「赤城山 - 懐 - (ふところ)」として開業。 赤城山 - 懐 - 所在地： 群馬県前橋市苗ヶ島町2036TEL ： 027-284-0015(10:00〜1