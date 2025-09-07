誰しも一度くらいは眠れなくてヒツジを数えたことがあると思います。しかし、早く寝なくちゃと焦るほど余計に眠れなくなるものですよね。そんな心配が一切なくなるかもしれないネックピローで、2秒で寝落ち、してみてはいかがでしょう。頭をあずけるだけで至高の睡眠へ誘う「ヒツジのいらない枕」シリーズを展開する太陽から、通気性と接触冷感を向上することで快適性を追求したリニューアルモデル「ヒツジのいらないネックピロー