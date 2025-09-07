◇プロ野球セ・リーグ阪神-広島（7日、甲子園球場）この日勝てばリーグ優勝となる阪神が6回を終えて2点リードとしています。この日、2回に郄寺望夢選手に犠牲フライが生まれ先制していた阪神。しかし以降はなかなか得点の好機を生かせていませんでした。すると6回、対する広島の3番手・栗林良吏投手の前に、先頭の坂本誠志郎選手が2塁打とチャンスメイク。続く代打・糸原健斗選手のゴロの間に3塁に進むと、近本光司選手のセ