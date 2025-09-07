【漫画】本編を読むふたごという関係は、他人から見ればそっくりな二人に映るかもしれない。だが、当事者にとっては、似ているがゆえに比べられ、すれ違い、葛藤を抱える“特別な絆”でもある。『されどふたご』（西公平/KADOKAWA）は、そんなふたごの繊細な心の揺れを、ユーモラスな日常とともに丁寧に描いた青春物語だ。本作の主人公は、明るく社交的な弟・空と、地味で目立たない兄・大地。かつては兄のほうが人気者だった