東京・ニュウマン高輪 North 4階に、「靴下屋UPDATE」の新店舗が、9月12日（金）にオープンします。同日から10月12日（日）までの期間限定で、「POLO RALPH LAUREN」の刺繍がいれられるカスタムイベントも開催されるので、この機会をお見逃しなく。「靴下屋UPDATE」がニュウマン高輪にオープン「靴下屋」といえば、ベーシックからトレンドデザインまで多彩なソックスがそろっていますよね。ソックス以外にも、タイツやストッキング