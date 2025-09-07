大相撲名古屋場所で初優勝した幕内・琴勝峰（26＝佐渡ケ嶽部屋）の祝賀パレードが7日、千葉県柏市内で行われ、沿道などに約1万2000人が集まった。柏駅東口前の約640メートルのコース。人力車に乗って声援に応え、「今までで一番優勝を実感できた。本当に幸せな時間だった」と笑顔を見せた。優勝から1カ月以上たつが、父・手計（てばかり）学さん（60）が営む柏駅前の居酒屋「達磨」では1日30人分用意しているという、琴勝峰