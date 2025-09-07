【ソウル共同】米南部ジョージア州にある韓国の現代自動車の工場に対する米移民・税関捜査局（ICE）の捜査を巡り、聯合ニュースは7日、ICEに通報したとする地元政治家の主張を伝えた。トランプ米大統領支持派を名乗る女性で、聯合の電話取材に対し「（捜査対象の）韓国企業は税制優遇を受けながら、地元民をほとんど雇用していない」と述べた。捜査はトランプ政権による強硬な不法移民対策の一環。ICE高官は5日、不法滞在や不