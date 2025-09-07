韓国の大統領府は、石破総理が辞任を表明したことを受けてコメントを発表しました。この中で「日本国内の政治に関して言及することは適切ではない」と前置きをした上で、「両国は未来志向的で安定的な関係発展の方向性について幅広く共感している」と指摘しました。その上で、石破総理の辞任後も「前向きな関係を続けることを期待する」としています。