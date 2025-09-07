高知競馬所属の多田羅誠也騎手が、9月6日に高知競馬場で行われた第11R・白露特別でコスモメイゲツに騎乗。見事勝利をおさめ、地方競馬通算500勝を達成した。地方競馬通算4129戦目での快挙となった。「より一層頑張っていきたい」多田羅騎手は「レース直後なので正直まだあまり実感が湧かないのですが、ここまでファンの方々にたくさん応援していただいて、関係者の皆さんによい馬にたくさん乗せてもらってここまでくることがで