◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―ヤクルト（７日・横浜）日本球界復帰３度目の先発登板だったＤｅＮＡの藤浪晋太郎投手は、７回途中４安打２失点で降板した。復帰初勝利を飾った８月３１日の中日戦（横浜）から中６日で登板した藤浪は、２回にオスナのソロで失点も追加点は許さず、味方打線が６回に勝ち越して２勝目の権利を手にした。しかし、直後の７回に２死から北村恵の二塁打と中村悠への四球で一、二塁のピンチを招い