◆男子プロゴルフツアーロピアフジサンケイクラシック最終日（７日、山梨・富士桜ＣＣ＝７４２４ヤード、パー７０）２００９、１０年大会覇者でツアー２０勝の石川遼（カシオ）は首位と６打差の１０位から出て、６バーディー、５ボギー、１ダブルボギーの７１と伸ばせず、通算１アンダーの１０位で終えた。出だしの１番、２番は林やラフに打ち込んで２連続ボギー。ボギーとバーディーの出入りが激しい展開となり、９番は４