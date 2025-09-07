「ＤｅＮＡ−ヤクルト」（７日、横浜スタジアム）ＤｅＮＡ・藤浪晋太郎投手が先発。七回途中、勝ち投手の権利を手に降板したが、直後に森原が打たれ、２勝目はお預けとなった。右打者６人を起用したヤクルトに対し、初回は２死から内山に四球を与えたが、村上は右飛。二回は先頭オスナにカットボールが抜けて高めに浮き、左翼席へ運ばれた。だが、三回と六回まで、制球が大きく乱れることなく無失点。ヤクルト打線に的を絞