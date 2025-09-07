「バレーボール女子・世界選手権・３位決定戦、日本２−３ブラジル」（７日、バンコク）世界ランク５位の日本は、同２位のブラジルとフルセットの激闘の末、２−３で敗れ、４位に終わった。２０１０年大会以来１５年ぶりのメダルはならなかった。主将の石川真佑、佐藤淑乃らは涙に暮れた。前日の準決勝で同４位のトルコに１−３で逆転負けし、４７年ぶりの決勝進出を逃した日本は、４大会ぶりのメダルをかけた戦いに挑んだ。