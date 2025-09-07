自民党の森山幹事長は７日、記者会見で石破首相（党総裁）が辞任意向を表明したことについて、「幹事長として総裁を支えきれなかったことを大変申し訳なく思う」と述べた。今後実施する総裁選については「できるだけ党員が直接参加できる形を模索することは大事だ」と語った。