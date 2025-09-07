日本維新の会の藤田文武共同代表は7日、石破茂首相の退陣表明を受けて「可及的速やかに新しい体制を決めて、国会を召集し議論することが肝要だ。内向きの闘争をしている暇はない」と述べた。神戸市内で記者団の取材に答えた。