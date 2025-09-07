¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡Ê70¡Ë¤¬7Æü¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡ÊÂçºå¡¦Ì´½§¡Ë¤ÇÌî³°²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡Ø¤µ¤ó¤ÞPEACEFUL PARK 2025 @Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡Ù¤ò³«ºÅ¤·¡¢¡ÖÀ¸¤­¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç´Ý¤â¤¦¤±¡×¤òÂÎ¸½¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛËüÇî¤Ç¼Â¸½ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡õÏÂÅÄ¥¢¥­»Ò¤ÎÂçºå2¥·¥ç¥Ã¥ÈËüÇî¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤¤¤Î¤Áµ±¤¯Ì¤Íè¼Ò²ñ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¡£Âçºå¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¡ÖÂçºå¥¦¥£¡¼¥¯¡Á½©¡Á¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¤µ¤ó¤Þ¤Ë¤è¤ë²»³Ú¤È¾Ð¤¤¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Õ¥§¥¹¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£²°³°