「阪神−広島」（７日、甲子園球場）広島の石原貴規捕手が才木から頭部死球を受けた。右腕は危険球退場となり、場内は騒然となった。場面は０−１の五回。先頭で打席を迎えた石原は才木が投じた１４９キロ直球をヘルメットに受け、その場に倒れ込んだ。驚いたような表情を浮かべた石原は、すぐに立ち上がり、一度ベンチへと下がった。その後、ベンチでは笑顔も見せるなどしてプレーを続行した。才木は危険球退場となった。