「アツギ」から、世界中で愛されるキャラクター「PEANUTS（ピーナッツ）」とコラボした新作インナーが2025年秋冬シーズンに登場しました♡スヌーピーやチャーリー・ブラウンたちが描かれたはらまきやサニタリーショーツ、もこもこボトムなど、寒い季節やブルーな日も心を和ませてくれるラインアップ。アツギならではの快適な着け心地とデイリーに取