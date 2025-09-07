九州六大学野球の秋季リーグ戦（西日本新聞社など後援）は7日、北九州市民球場で第2週第2日の3試合を行い、北九大が3―2で福岡大を破って開幕4連勝を飾った。久留米大が3―1で西南大に競り勝ち、今季初勝利。春秋連覇を狙う西南大は4戦目で初黒星を喫した。九国大は9―3で九州大を下し、通算3勝1敗とした。